Обычно, ожидая рождения ребенка, родители долго думают, как его назвать и часто выбирают имя, которое что-то значит. Однако одна австралийская пара назвала ребенка в честь известной сети пиццерий – Domino's Pizza, и получила за это существенный денежный бонус.

На прошлой неделе сеть пиццерий Domino's Pizza отмечала свой 60-й день рождения, и по этому поводу обьявила интересный конкурс, сообщает DailyMail.

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Организаторы пообещали, что первый ребенок по имени Доминик или Доминика, который родится в Австралии 9 декабря, получит денежный эквивалент стоимости 60-летнего запаса пиццы.

Несмотря на довольно странные условия, победитель конкурса все же нашелся. 9 декабря в 1:47 в Сиднее на свет появился малыш, получивший имя Доминик Джулиан Лот.

Оказалось, что молодые родители выбрали имя Доминик сразу после того, как узнали о беременности. А то, что он родился в указанный день, стало счастливой случайностью.

Моя мама прислала мне снимок экрана с объявлением конкурса 8 декабря и мы решили, что будет смешно, если наш малыш родится во вторник, а не в среду. Но на следующий день выяснилось, что он все же решил победить,

– рассказал папа Доминика Энтони Лот.

Роды молодой мамы Клементины Олдфилд были тяжелыми и продолжались 72-часа. Поэтому родители не акцентировали внимание на конкурсе, а волновались по поводу рождения здорового сына. Однако когда все прошло удачно, пара решила рискнуть и предоставила пиццерии свидетельство о рождении Доминика.



Счастливые родители малыша Доминика / Фото DayliMail

Сумма денежного приза, который получил Доминик по случаю своего дня рождения, составила 10 080 долларов (почти 280 тысяч гривен) из расчета 14 долларов в месяц в течение 60 лет.