Пара назвала новонародженого малюка на честь відомої піцерії та отримала 10 тисяч доларів
Зазвичай, очікуючи народження малюка, батьки довго думають як його назвати та часто обирають ім'я, яке щось означає. Проте, одна австралійська пара назвала малюка на честь відомої мережі піцерій – Domino's Pizza, і отримала за це суттєвий грошовий бонус.
Минулого тижня мережа піцерій Domino's Pizza відзначала свій 60-тий день народження, і з цього приводу оголосила цікавий конкурс, повідомляє DailyMail.
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Організатори пообіцяли, що перша дитина на ім'я Домінік або Домініка, яка народиться в Австралії 9 грудня, отримає грошовий еквівалент вартості 60-річного запасу піци.
Попри досить дивні умови, переможець конкурсу все ж знайшовся. 9 грудня о 01:47 у Сіднеї на світ з'явився малюк, який отримав ім'я Домінік Джуліан Лот.
Виявилось, що молоді батьки обрали ім'я Домінік одразу після того, як дізналися про вагітність. А те, що він народився у зазначений день стало щасливою випадковістю.
Моя мама надіслала мені знімок екрану з оголошенням конкурсу 8 грудня, і ми вирішили, що буде смішно, якщо наш малюк народиться у вівторок, а не в середу. Але наступного дня з'ясувалося, що він все-таки вирішив перемогти,
– розповів тато Домініка Ентоні Лот.
Пологи молодої мами Клементіни Олдфілд були важкими та тривали 72-години. Тому батьки не акцентували уваги на конкурсі, а переймалися народженням здорового сина. Проте, коли все пройшло вдало, пара вирішила ризикнути та надала піцерії свідоцтво про народження Домініка.
Щасливі батьки малюка Домініка / Фото DayliMail
Сума грошового призу, який отримав Домінік за нагоди свого дня народження склала 10 080 доларів (майже 280 тисяч гривень) з розрахунку 14 доларів на місяця протягом 60 років.
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