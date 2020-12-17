Зазвичай, очікуючи народження малюка, батьки довго думають як його назвати та часто обирають ім'я, яке щось означає. Проте, одна австралійська пара назвала малюка на честь відомої мережі піцерій – Domino's Pizza, і отримала за це суттєвий грошовий бонус.

Минулого тижня мережа піцерій Domino's Pizza відзначала свій 60-тий день народження, і з цього приводу оголосила цікавий конкурс, повідомляє DailyMail.

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Організатори пообіцяли, що перша дитина на ім'я Домінік або Домініка, яка народиться в Австралії 9 грудня, отримає грошовий еквівалент вартості 60-річного запасу піци.

Попри досить дивні умови, переможець конкурсу все ж знайшовся. 9 грудня о 01:47 у Сіднеї на світ з'явився малюк, який отримав ім'я Домінік Джуліан Лот.

Виявилось, що молоді батьки обрали ім'я Домінік одразу після того, як дізналися про вагітність. А те, що він народився у зазначений день стало щасливою випадковістю.

Моя мама надіслала мені знімок екрану з оголошенням конкурсу 8 грудня, і ми вирішили, що буде смішно, якщо наш малюк народиться у вівторок, а не в середу. Але наступного дня з'ясувалося, що він все-таки вирішив перемогти,

– розповів тато Домініка Ентоні Лот.

Пологи молодої мами Клементіни Олдфілд були важкими та тривали 72-години. Тому батьки не акцентували уваги на конкурсі, а переймалися народженням здорового сина. Проте, коли все пройшло вдало, пара вирішила ризикнути та надала піцерії свідоцтво про народження Домініка.



Щасливі батьки малюка Домініка / Фото DayliMail

Сума грошового призу, який отримав Домінік за нагоди свого дня народження склала 10 080 доларів (майже 280 тисяч гривень) з розрахунку 14 доларів на місяця протягом 60 років.