Як пише South China Morning Post, чиновник, ім’я якого не розголошується, обіймав посаду в Департаменті запобігання та пом'якшення наслідків стихійних лих у провінції Анг Тонг у центральному Таїланді.

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Іноді чиновника викликали в офіс для отримання доган та підписання документів на вимогу мера задля уникнення додаткових службових перевірок.

Як дії чоловіка викрили

Про факт зловживання стало відомо після публікації на форумі Watchdog, присвяченому викриттю урядових правопорушень, на який підписано понад 1,1 мільйона користувачів. Місцева влада ніяк не відреагувала на це викриття, тож досі незрозуміло, чи покарають недбалого працівника.

Довідка. Згідно із законодавством Таїланду, особам, причетним до корупції, загрожує від одного до 10 років ув'язнення і штрафи в розмірі від 2 000 до 20 000 бат (від 60 до 600 доларів США).

До речі, у цій країні працює близько 1,68 мільйона державних службовців. Колись робота в цьому секторі була популярною серед молоді завдяки фінансовій безпеці та пристойному соціальному пакету, однак в останні роки ця тенденція пішла на спад.