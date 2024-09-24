Деталі блогер розповів в одному зі своїх останніх відео на ютубі.

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Як японець працює "другом на час"

Дрю Бінскі розпитав Сьодзі про деяких з його найдивніших клієнтів. 40-річний "майстер дружби" розповів, що, хоча він рідко відмовляє клієнтам у їхніх проханнях, він був стурбований, коли одна жінка найняла його, щоб просто подивитися, як вона їсть папір.

Сьодзі, відомий у народі як "хлопець, який нічого не робить", заробляє на своїй незвичній роботі приблизно 80 тисяч доларів на рік і каже, що йому вдається приймати в середньому по 3 – 4 клієнти на день.

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За його словами, робота дуже різноманітна – іноді це просто похід на обід із кимось, але в інших клієнтів бувають і більш дивні запити. Одного разу його попросили поспостерігати за тим, як дружина шукає секретний профіль свого чоловіка на сайтах знайомств.

Вона кричала кожні 10 хвилин або приблизно так. У якийсь момент вона припустилася помилки в додатку, натиснувши "мені подобається" на чоловіка, якого хотіла пропустити. Вона дивилася в стелю і виглядала дуже засмученою,

– згадав японець.

Дрю Бінскі пояснив, що Сьодзі – перший, хто почав цим займатися. Однак після цього виникло багато людей, які намагалися робити те саме. Щоправда, не в усіх виходить заробляти на цьому.