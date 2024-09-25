Как пишет South China Morning Post, чиновник, имя которого не разглашается, занимал должность в Департаменте предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий в провинции Анг Тонг в центральном Таиланде.

Смотрите также Пьет кофе, ест и общается: японец зарабатывает сотни долларов в день, ничего не делая

Иногда чиновника вызывали в офис для получения выговоров и подписания документов по требованию мэра во избежание дополнительных служебных проверок.

Как действия мужчины разоблачили

О факте злоупотребления стало известно после публикации на форуме Watchdog, посвященном разоблачению правительственных правонарушений, на который подписано более 1,1 миллиона пользователей. Местные власти никак не отреагировала на это разоблачение, поэтому до сих пор непонятно, накажут ли небрежного работника.

Справка. Согласно законодательству Таиланда, лицам, причастным к коррупции, грозит от одного до 10 лет заключения и штрафы в размере от 2 000 до 20 000 бат (от 60 до 600 долларов США).

Кстати, в этой стране работает около 1,68 миллиона государственных служащих. Когда-то работа в этом секторе была популярной среди молодежи благодаря финансовой безопасности и приличному социальному пакету, однако в последние годы эта тенденция пошла на спад.