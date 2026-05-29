Більш милого та чудового відео ви сьогодні не побачите. На просторах TikTok завірусився собака, яка охоче грає у футбол з господарем. Користувач з ніком aryandachshund поділився цим відео з підписниками й миттєво назбирав понад 500 тисяч вподобайок та кілька тисяч коментарів. Ви теж маєте побачити це відео з вухастим!

Такса грає у футбол з господарем

На відео видно, як собака породи такса дає пас господарю, а той у відповідь просить стати собаку на ворота. Це неймовірно! Песик, на ім'я Аріан, все розуміє та біжить до імпровізованих воріт, що намальовані на стіні будинку. Потім чоловік знову кидає собаці круглу іграшку, що замінила їм м'яч, а той залюбки ловить її.

Ця милота не могла просто так пройти повз людей. Користувачі TikTok залюбки залишали свої коментарі захвату собані. Ось що пишуть:

"Мій пес не вірить цьому відео";

"Якби у мене був такий пес, то мені й дружина не потрібна";

"Вперше бачу кєнта, щоб без істерик на ворота ставав";

"Не показуйте хоч нашим футболістам";

"Барселоні треба звернути увагу на такого воротаря";

"Треба його в нашу збірну по футболу";

Жодного м'яча не пропустив. Крутий!";

"Які ж вони розумні, й це чергове тому підтвердження".

Наскільки розумні такси?

Звичайно ж, поведінку цих чудових собак, а також їхню схильність до дресування, вивчали й не один рік. І що ми вам хочемо сказати – такси відомі своєю милою та дуже впертою поведінкою. Їхнє вільнодумство робить їх складнішими для дресування, ніж інші породи, пише A-Z Animals.

Але навіть попри свій впертий характер і доволі маленький мозок через свою комплекцію, такси можуть бути дуже кмітливими та розумними. Вони добре розуміють господаря та навіть мають здібності переконувати людину, наприклад, коли дуже хочуть зайвих смаколиків.

Як собака допомагав закопувати картоплю

Якщо ви думаєте, що ваш собака може бути компаньйоном лише в дозвіллі, то ви дуже помиляєтеся. Раніше 24 Канал розповідав про те, як пес Феня допомагає закопувати картоплю. Ще й так завзято, що цього не очікувала навіть його власниця.

Момент, коли Феня закопував носиком лунки з картоплею, потрапив на відео й воно одразу назбирало купу переглядів. Найсмішніше, що у коментарях користувачі TikTok питали, коли можна взяти песика і собі на допомогу. Звичайно ж, це жарти, ніхто Феню до цього не змушував, просто він сам вирішив допомогти своїм людям.