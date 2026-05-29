Початок місяця змусить обох лідерів зодіакального кола спуститися з небес на землю та згадати про існування інших людей. Зірки наполегливо натякають, що тактика "я все зроблю сам" більше не працює, тому доведеться вчитися грати в команді, пише Your Tango. Ну а фінальним акордом цього тижня стане вимога від зірок – нарешті відключити телефони та відпочити.

Овен



Гороскоп для Овнів

Початок тижня вимагатиме від вас максимальної концентрації. Марс у Тельці підсвітить ваші головні цілі, а також приховані страхи, показуючи, що саме рухає вас уперед. Сатурн додасть стійкості, а Місяць у Козорозі змусить згадати, що ви – природжений боєць. Саме час увімкнути сміливість та фірмовий вогняний драйв.

У четвер, коли Місяць перейде у знак Водолія, фокус зміститься на командну роботу. Якщо до цього ви віддавали перевагу формату "самотнього вовка", то зараз енергія космосу натякне: мати надійних друзів та однодумців – це величезний плюс та підтримка, особливо коли ви набираєте на себе занадто багато обов'язків.

А у вихідні Місяць у Рибах буквально закричить про необхідність видихнути. Жодних перегонів. Збавте оберти, відпочиньте, а якщо відчуваєте, що накриває лавина справ – просто попросіть про допомогу. Це нормально!

Лев



Гороскоп для Левів

Прагматичний Місяць у Козорозі поверне вас у понеділок на землю, додавши дрібку практичності та усвідомленості. Цей час ідеально підходить для того, щоб подякувати людям, які забезпечують вам надійний тил. Тиждень загалом пройде під знаком легкої ностальгії, тому з'явиться бажання зателефонувати близьким або зібратися разом.

У четвер Місяць переходить у Водолія і це буде день, коли у ваше життя можуть прийти нові люди. Плутон у цьому ж знаку продовжить влаштовувати трансформації у вашій зоні стосунків. Ви легко знайдете спільну мову з іншими, зможете стати частиною нової спільноти або записатися до якогось клубу за інтересами.

Наступні вихідні пройдуть під егідою Місяця у Рибах і це забезпечить вам максимально розслаблений вікенд. Рухайтеся виключно у комфортному для себе темпі та дозвольте розгулятися своїй уяві й творчій стороні.