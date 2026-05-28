Перший тиждень червня для представників цих знаків пройде під гаслом переосмислення життя, з думками про минуле та майбутнє та з бажанням добряче відпочити, пише purewow.

Дивіться також 3 знаки зодіаку стануть магнітом для успіху на початку червня

Овен



Гороскоп для Овнів

Після повні в Стрільці у вас можуть з’явитися думки про далекі мрії та плани, але паралельно посилюється тема дому й сім’ї. З понеділка ви почнете більше згадувати минуле – дитинство, старі часи, і навіть може з’явитися ностальгія. Ці думки можуть віддалити вас від теперішнього моменту та викликати тугу за "домом". Дістаньте старі фото та розмістіть на стінах або заплануйте зустріч із рідними.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Рак



Гороскоп для Раків

У перший тиждень червня після повні у сфері роботи ви, ймовірно, ще не повністю відновитеся емоційно, тому варто дозволити собі більше відпочинку. З понеділка Меркурій входить у ваш знак і запускає довший період саморефлексії – ви почнете переосмислювати, ким стали за останній рік. Ближче до кінця тижня можуть з’явитися думки про вашу роль у кар’єрі, але це не єдине, що вас визначає. Це радше період внутрішнього перегляду себе.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Після повні увага може бути зосереджена на фінансах, але далі думки перейдуть у більш глибоку площину. З понеділка ви почнете період роздумів про майбутнє, про минуле, про цінності та власні переконання. Ви вже накопичили чимало досвіду за останній рік, і зараз може виникнути потреба осмислити його й, можливо, поділитися знаннями з іншими. У середині тижня з’явитися напруга між внутрішніми процесами та робочими обов’язками.

Риби



Гороскоп для Риб

Після напруженого робочого періоду вам може бути складно повністю розслабитися. З понеділка фокус зміститься на теми романтики, радості та сім’ї, що трохи розвантажить попередні емоційні дні. Це допоможе перемикнутися і відійти від важких думок про гроші чи стабільність. У середині тижня можливе відчуття, що ресурси покидають вас, тому важливо не перевантажувати себе.