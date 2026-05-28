Б’юті-сфера – це Клондайк за кількістю дивакуватих і смішних гаджетів, від яких одночасно стає і весело, і ніяково. Хоча дещо з цього має право на життя. 24 Канал зібрав найкумедніші б’юті-продукти, які начебто мали б допомагати нам мати гарний вигляд з мінімумом зусиль.

Дивіться також Старять миттєво: 5 популярних помилок у макіяжі, які непомітно додають вам 10 років

Муляжі для краси обличчя та тіла за секунду

Сміх сміхом, а шкарпетки з готовим педикюром можуть виручити в будь-який момент. Мова йде про тонкі капронові шкарпетки з відділом для кожного пальчика та з нафарбованими нігтями. А що? Раптом вам потрібно одягти відкрите взуття, а ноги ще зовсім не готові до цього. Від 150 до 300 гривень знайдете собі ідеальний варіант.



Шкарпетки з педикюром / Скрин відео

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

А що там педикюр! Як вам штучний прес на 6 чи більше кубиків? В інтернеті можна замовити цілу портативну форму з кубиками на животі та біцепсами. Ну, розкішно! Це ми не говоримо вже про штучні сідниці та інші поролонові частини тіла. Ціни є різні – все залежить від матеріалу. Можна замовити і за 700 гривень, і за кілька тисяч.



Штучний прес для чоловіка / Фото з соцмереж



Силіконовий костюм з м'язами / Фото з соцмереж

І не залишимо вас без макіяжу. Дуже популярні зараз тимчасові тату для створення мейкапу. Є і тіні-флештату, і брови, і рум'яна. Нічого, що форма трохи може не збігатися, проте швидко, дешево та весело. Є дуже дешеві флештату для макіяжу, буквально по 30 – 50 гривень, а якщо хочете, щоб це хоч трошки нагадувало мейк, то беріть дорожчі. Брови навіть є зі штучними волосками. Все продумано!

Штучні брови з волосками: дивіться відео

Зараз взагалі буде шок-контент! Ліфтинг-стікери для повік. Чули про таке? Виявляється, це крихітні прозорі або тілесні смужки, часто сітчасті, які наклеюють на повіку, щоб візуально збільшити очі та зробити складку. Якщо наклеїти криво, око перестає закриватися. Лайк!



Ліфтинг-стрічки для повік / Фото з соцмереж

А як вже зробили макіяж, то додаймо штучний чубчик. Нікого таким вже не здивуєш, звичайно, але останнім часом цей товар знову має шалений попит. До речі, щодо цієї категорії б’юті-приколів, то питань немає. Можна дійсно знайти якісний товар з максимально схожим до вашого волосся відтінком. Коштує також по-різному. Можна і за 70 гривень купити, і за 770. Удачі в пошуках!