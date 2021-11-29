Свято не вдалося: 12 людей, які жахливо відзначили День подяки, але розсмішили мережу
Джерело:Reddit
Щороку у четвертий четвер листопада традиційно відзначають День подяки – сімейне свято, особливо поширене у США. У цей день заведено дякувати Богові та один одному за все хороше, що трапилося за минулий рік. Але, звичайно, під час святкувань не обходиться й без курйозів.
Розваги 24 підготували кумедну добірку фото, автори яких відсвяткували День подяки не так, як їм того хотілося б. Але що точно їм вдалося – це розсмішити соцмережі.
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"А якою була ваша індичка?"
Фото Reddit / Rploesser
"Чудовий День подяки для моєї кішки, і жахливий для мене"
Фото Reddit / ginguh
"Я намагався приготувати пиріг на День подяки"
Фото Reddit / Texshields
"Тепер ми знаємо, що відбувається, коли соус з журавлини надто сильно кипить"
Фото з інстаграму lesliejingluski
"Привіт усім, хто застряг на кухні у День подяки"
Фото Reddit / skinow84
"День подяки скасовується"
Фото Reddit / cmac86
"Ця вистава називається "Напередодні Дня подяки""
Фото Reddit / MacaroniAndBooty
"Усіх із Днем подяки!"
Фото Reddit / Detestify
"Привітання моїх молодших сестер з Днем подяки. Вони вперше готували індичку"
Фото Reddit / Lovethe3beatles
"Різьба по індичці"
Фото Reddit / roro4484
"Моєму брату довелося працювати у День подяки. Він попросив мене залишити йому "трішки всього""
Фото Reddit / Seely2593
"Було дуже смачно"
Фото з інстаграму mcznag_eats