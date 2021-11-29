Развлечения 24 подготовили забавную подборку фото, авторы которых отпраздновали День благодарения не так, как им этого хотелось. Но что им точно удалось – это рассмешить соцсети.
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"А какой была ваша индейка?"
Фото Reddit / Rploesser
"Великолепный День благодарения для моей кошки, и ужасный для меня"
Фото Reddit / ginguh
"Я пытался приготовить пирог на День благодарения"
Фото Reddit / Texshields
"Теперь мы знаем, что происходит, когда клюквенный соус слишком сильно кипит"
Фото из инстаграма lesliejingluski
"Привет всем, кто застрял на кухне в День благодарения"
Фото Reddit / skinow84
"День благодарения отменяется"
Фото Reddit / cmac86
"Этот спектакль называется "В канун Дня благодарения""
Фото Reddit / MacaroniAndBooty
"Всех с Днем благодарения!"
Фото Reddit / Detestify
"Поздравление моих младших сестер с Днем благодарения. Они впервые готовили индейку"
Фото Reddit / Lovethe3beatles
"Резьба по индейке"
Фото Reddit / roro4484
"Моему брату пришлось работать в День благодарения. Он попросил меня оставить ему "всего понемножку""
Фото Reddit / Seely2593
"Было очень вкусно"
Фото из инстаграма mcznag_eats