Розваги 24 підготували кумедну добірку фото, автори яких відсвяткували День подяки не так, як їм того хотілося б. Але що точно їм вдалося – це розсмішити соцмережі.

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"А якою була ваша індичка?"

Фото Reddit / Rploesser

"Чудовий День подяки для моєї кішки, і жахливий для мене"

Фото Reddit / ginguh

"Я намагався приготувати пиріг на День подяки"

Фото Reddit / Texshields

"Тепер ми знаємо, що відбувається, коли соус з журавлини надто сильно кипить"

Фото з інстаграму lesliejingluski

"Привіт усім, хто застряг на кухні у День подяки"

Фото Reddit / skinow84

"День подяки скасовується"

Фото Reddit / cmac86

"Ця вистава називається "Напередодні Дня подяки""

Фото Reddit / MacaroniAndBooty

"Усіх із Днем подяки!"

Фото Reddit / Detestify

"Привітання моїх молодших сестер з Днем подяки. Вони вперше готували індичку"

Фото Reddit / Lovethe3beatles

"Різьба по індичці"

Фото Reddit / roro4484

"Моєму брату довелося працювати у День подяки. Він попросив мене залишити йому "трішки всього""

Фото Reddit / Seely2593

"Було дуже смачно"

Фото з інстаграму mcznag_eats