Бельгійські діти зможуть отримати свої новорічні подарунки попри пандемію та карантин.

Уряд Бельгії дозволив місцевим Сантам – Сінтерклаасу і Пер-Ноелю порушити карантинні обмеження, повідомляє Le Soir.

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У Бельгії є два повноправних Санта-Клауси. Сінтерклаас – це Святий Миколай, що завідує фламандською частиною Бельгії. День Святого Миколая там святкують 6 грудня, тоді ж Сінтерклаас виходить на роботу. Пер-Ноель – це фольклорний персонаж з Франції. Він вітає франкомовних дітей в Різдвяну ніч.

Міністр охорони здоров'я Франк Ванденбрук написав листа Сінтерклаасу, в якому повідомив, що йому не потрібно буде перебувати на обов'язковій 10-денній самоізоляції після приїзду у Бельгію. Ймовірно, Сінтерклаас живе в Іспанії. Його подорож триватиме 17 днів, а це більше, ніж термін карантину.

Крім того, бельгійським Сантам можна буде порушити і комендантську годину, адже подарунки дітям вони розноситимуть уночі.

Ми не хочемо розчаровувати дітей. Цьогоріч вони були особливо сміливими. Життя змінилося – у школі все по-іншому, вони не можуть навідувати бабусь та дідусів, бачитися з друзями і займатися улюбленими справами. Це справді не весело. Тому кожна дитина заслуговує на подарунок, як ніколи. Цього року не потрібно перевіряти у своєму записнику, чи була дитина хорошою, адже усі вони – справжні герої,

– написав міністр у листі до Сінтерклааса.

Уряд Бельгії пообіцяв підготувати офіційні документи, щоб Санти не хвилювалися через законність своєї роботи.

Вам не доведеться бігати по дахах у скафандрі. Проте рекомендуємо зберігати дистанцію, регулярно мити руки та за необхідності носити маску, навіть якщо з вашою довгою бородою це не дуже зручно,

– також зазначається у листі.