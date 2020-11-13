Персонажі мультфільмів повинні були постати перед судом. Що ж накоїли популярні герої?

Англійська адвокатка з розлучень Лейша Бонд помітила знайомі імена у списках відповідачів найближчих засідань у Стоукському королівському суді, повідомляє BBC.

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Постати перед судом повинні були Міккі та Мінні Маус, Дональд Дак, Круелла де Віль, Капітан Гак, Базз Лайтер та інші герої відомих мультфільмів. Лейша поцікавилась, який саме закон порушило це колоритне злочинне угрупування.





Списки підсудних на засіданнях у Стоукському королівському суді / Фото Leisha Bond (twitter – @Leisha007)

Виявилось, що імена персонажів додали у списки під час тестування нової системи управління, і забули змінити.

Вибачте за помилку. Ми повинні були видалити імена вигаданих героїв перед публікацією,

– написав прес-секретар суду у Twitter.

Лейша Бонд відповіла на вибачення, і сказала, що це "найкраще, що трапилося в законі за цілий рік".