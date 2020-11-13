Персонажи мультфильмов должны были предстать перед судом. Что же натворили популярные герои?

Английский адвокат по разводам Лейша Бонд заметила знакомые имена в списках подсудимых ближайших заседаний в Стоукском королевском суде, сообщает BBC.

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Предстать перед судом должны были Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Круэлла де Виль, Капитан Крюк, Базз Лайтер и другие герои известных мультиков. Лейша поинтересовалась, какой именно закон нарушила эта колоритная преступная группировка.





Списки подсудимых на заседаниях в Стоукском королевском суде / Фото Leisha Bond (twitter – @Leisha007)

Оказалось, что имена героев добавили в списки во время тестирования новой системы управления, и забыли изменить.

Извините за ошибку. Мы должны были удалить имена выдуманных персонажей перед публикацией,

– написал пресс-секретарь суда в Twitter.

Лейша Бонд ответила на извинения, и сказала, что это "лучшее, что произошло в законе за целый год".