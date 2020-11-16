Бельгийские дети смогут получить свои новогодние подарки, несмотря на пандемию и карантин.

Правительство Бельгии разрешило местным Сантам – Синтерклаасу и Пер-Ноэлю нарушить карантинные ограничения, сообщает Le Soir.

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В Бельгии есть два полноправных Санта-Клауса. Синтерклаас – это Святой Николай, который заведует фламандской частью Бельгии. День Святого Николая там празднуют 6 декабря, тогда же Синтерклаас выходит на работу. Пер-Ноэль – это фольклорный персонаж из Франции. Он поздравляет франкоязычных детей в Рождественскую ночь.

Министр здравоохранения Франк Ванденбрук написал письмо Синтерклаасу, в котором сообщил, что ему не нужно будет пребывать на обязательной 10-дневной самоизоляции после приезда в Бельгию. Предполагается, что Синтерклаас живет в Испании. Его путешествие будет продолжаться 17 дней, а это больше чем срок карантина.

Кроме того, бельгийским Сантам можно будет нарушить и комендантский час, ведь подарки детям они разносят ночью.

Мы не хотим разочаровывать детей. В этом году они были особенно смелыми. Жизнь изменилась – в школе все по-другому, они не могут навещать бабушек и дедушек, видеться с друзьями и заниматься любимыми делами. Это не весело. Поэтому каждый ребенок заслуживает подарка, как никогда. В этом году не нужно проверять в своей записной книжке был ли ребенок хорошим, ведь все они – настоящие герои,

– написал министр в письме Синтерклаасу.

Правительство Бельгии пообещало подготовить официальные документы, чтобы Санты не волновались из-за законности своей работы.

Вам не придется бегать по крышам в скафандре. Но рекомендуем сохранять дистанцию, регулярно мыть руки и при необходимости носить маску, даже если с вашей длинной бородой это не слишком удобно,

– также отмечается в письме.