Іспанський художник створює барвисті малюнки фантастичних персонажів. Адже його професійна діяльність зосереджена в області ілюстрації для дітей.

Девід Лістон – професійний художник з Мадриду, Іспанія. Його спеціалізація – книжкові ілюстрації.

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І хоча Девід цікавиться будь-якою областю малювання, дизайну чи ілюстрації, найбільше йому до вподоби творити для дітей та молоді. Серед робіт художника арти до "Знедолених" Вітора Гюго, "Червонго капелюшка" і багатьох інших творів, в тому числі сучасних. Він співпрацював з престижними видавництвами Іспанії, такими як Planeta, Edelvives, Grupo SM і Anaya.

Ілюстрації Лістона сповнені чарівними деталями та викликають магію – на них діти спілкуються з дикими тваринами та досліджують пейзажі.

Я народився в Мадриді у травні 1987 року, і через кілька місяців стіни мого будинку вже вкрилися каракулями,

– жартує художник.