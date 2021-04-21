Испанский художник создает красочные рисунки фантастических персонажей. Ведь его профессиональная деятельность сосредоточена в области иллюстрации для детей.

Девид Листон – профессиональный художник из Мадрида, Испания. Его специализация – книжные иллюстрации.

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И хотя Дэвид интересуется любой областью рисования, дизайна или иллюстрации, больше всего ему нравится творить для детей и молодежи. Среди работ художника арты к "Отверженным" Витора Гюго, "Красной Шапочке" и многим другим произведениям, в том числе современным. Он сотрудничал с престижными издательствами Испании, такими как Planeta, Edelvives, Grupo SM и Anaya.

Иллюстрации Листона полны волшебных деталей и вызывают магию – на них дети общаются с дикими животными и исследуют пейзажи.

Я родился в Мадриде в мае 1987 года, и через несколько месяцев стены моего дома уже покрылись каракулями,

– шутит художник.