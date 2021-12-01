Судно, для якого не потрібне паливо: NFT-яхту продали за рекордну суму

Провідний розробник метавсесвіту компанія Republic Realm представила на NFT-аукціоні віртуальну суперяхту. На торгах цифрове судно було продане за колосальну суму – понад 600 тисяч доларів.

NFT-яхта називається The Metalflower Super Mega Yacht. Вона була створена Republic Realm для ігрового світу The Sandbox – віртуального метавсесвіту на основі блокчейну, де люди можуть розробляти ігри й віртуальну землю.

Це цікаво Дівчинка, відома як "косоока Хлоя", продала на аукціоні свій популярний мем як NFT

Шестиденний аукціон закінчився війною торгів, і покупка ознаменувала найвищу ціну, заплачену за актив в The Sandbox – сума угоди склала 146 ETH – приблизно 650 тисяч доларів. Що зробило цей актив Republic Realm найціннішим NFT у відеогрі метавсесвіту.

Вітаємо нового власника супермегаяхти Metalflower NFT зі створенням історії NFT Метавсесвіту. Цей аукціон відзначає найвищу ціну, сплачену за актив The Sandboxgame NFT в 149 ETH (650 тисяч доларів), і це захопливий час для кожного члена Спільноти фентезі,

– написала компанія Republic Realm.

NFT-яхта, яку продали за рекордну суму: відео

Метавсесвіт – це футуристична тривимірна версія мережі, яка потенційно може підтримувати повністю функціональний віртуальний Всесвіт.

До теми Вирізані сцени з "Кримінального чтива" Тарантіно продадуть на аукціоні у вигляді NFT

Яхту, що виглядає як об'єкт, який побудували в майнкрафті, можна відвідати тільки в ігровому метавсесвіті The Sandbox. Вона складається з чотирьох палуб з лаунж-зонами, джакузі, танцмайданчиком і майданчиками для таких же віртуальних вертольотів, які теж можна придбати.



NFT-яхту продали за рекордну суму / Фото Hypebeast



NFT-яхту продали за рекордну суму / Фото Hypebeast



NFT-яхту продали за рекордну суму / Фото Hypebeast

На аукціоні можна також купити віртуальні гідроцикли за 4 тисячі доларів, швидкісні катери за 11 тисяч доларів і приватні Острови за ціною від 300 тисяч доларів.