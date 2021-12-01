NFT-яхта называется Metalflower Super Mega Yacht. Она была создана Republic Realm для игрового мира The Sandbox – виртуальной метавселенной на основе блокчейна, где люди могут разрабатывать игры и виртуальную землю.

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Шестидневный аукцион закончился войной торгов, и покупка ознаменовала самую высокую цену, заплаченную за актив в The Sandbox – сумма сделки составила 146 ETH – примерно 650 тысяч долларов. Что сделало этот актив Republic Realm самым ценным NFT в видеоигре Метавселенной.

Поздравляем нового владельца супер-мега-яхты Metalflower NFT с созданием истории NFT Метавселенной. Этот аукцион отмечает самую высокую цену, уплаченную за актив The Sandboxgame NFT в 149 ETH (650 тысяч долларов), и это увлекательное время для каждого члена Сообщества фэнтези,

– написала компания Republic Realm.

NFT-яхта, которую продали за рекордную сумму: видео

Метавселенная – это футуристическая трехмерная версия сети, которая потенциально может поддерживать полностью функциональную виртуальную Вселенную.

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Яхту, что выглядит как объект, который построили в майнкрафте, можно посетить только в игровой метавселенной The Sandbox. Она состоит из четырех палуб с лаунж-зонами, джакузи, танцплощадкой и площадками для таких же виртуальных вертолетов, которые тоже можно приобрести.

NFT-яхту продали за рекордную сумму / Фото Hypebeast

NFT-яхту продали за рекордную сумму / Фото Hypebeast

NFT-яхту продали за рекордную сумму / Фото Hypebeast

На аукционе можно также купить виртуальные гидроциклы за 4 тысячи долларов, скоростные катера за 11 тысяч долларов и частные острова по цене от 300 тысяч долларов.