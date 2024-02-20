Варто зазначити, що четверта чернетка сценарію, що спочатку називався "Пригоди Люка Старкіллера", була придбана 17 лютого.

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Що відомо про сценарій

Сценарій, датований 15 березня 1976 року, був створений Гаррісоном Фордом. Пізніше той залишив його у квартирі в Лондоні, де він проживав під час роботи на Elstree Studios у Хартфордширі. Документ був незакінченим і не зшитим, містив:

сторінки різних кольорів з виправленнями,

а також сцени та персонажі, які були виключені з фінальної версії.

Крім сценарію, Форд залишив інші речі, включно з графіком зйомок, переліком дзвінків та збіркою записів, які були продані одному з покупців у Великій Британії за 4 826 англійських фунтів. Серед записів була замітка про обговорення між Фордом та британським продюсером Робертом Уоттсом.

Ці предмети зберігалися в приватному будинку в Ноттінг-Хіллі, Лондон, протягом 50 років. Власники будинку надали Форду два верхні поверхи під час його перебування, де його також відвідували колеги зі знімального майданчика, зокрема Керрі Фішер у ролі Принцеси Леї та Марк Хемілл, який втілив образ Люка Скайуокера.

Раніше у Британії відбувся аукціон, на якому продали вставну щелепу Вінстона Черчилля. Саме з нею легендарний британський прем'єр виголошував відому промову "Ми битимемося на пляжах" під час Другої світової війни в 1940 році.