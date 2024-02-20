Стоит отметить, что четвертый черновик сценария, что сначала назывался "Приключения Люка Старкиллера", был приобретен 17 февраля.

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Что известно о сценарии

Сценарий, датирован 15 марта 1976 года, был создан Гаррисоном Фордом. Позже тот оставил его в квартире в Лондоне, где он проживал во время работы на Elstree Studios в Хартфордшире. Документ был незаконченным и не сшитым, содержал:

страницы разных цветов с исправлениями,

а также сцены и персонажи, которые были исключены из финальной версии.

Кроме сценария, Форд оставил другие вещи, включая график съемок, перечнем звонков и сборником записей, которые были проданы одному из покупателей в Великобритании за 4 826 английских фунтов. Среди записей была заметка об обсуждении между Фордом и британским продюсером Робертом Уоттсом.

Эти предметы хранились в частном доме в Ноттинг-Хилле, Лондон, в течение 50 лет. Владельцы дома предоставили Форду два верхних этажа во время его пребывания, где его также посещали коллеги со съемочной площадки, в частности Кэрри Фишер в роли Принцессы Леи и Марк Хэмилл, который воплотил образ Люка Скайуокера.

Ранее в Британии состоялся аукцион, на котором продали вставную челюсть Уинстона Черчилля. Именно с ней легендарный британский премьер произносил известную речь "Мы будем сражаться на пляжах" во время Второй мировой войны в 1940 году.