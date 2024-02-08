Вражає, але сума, за яку купили зубний протез, складає 22,7 тисячі доларів, тобто понад 853 тисячі гривень.

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Що відомо про зубний протез Черчилля

На жаль, більшу частину свого життя Черчилль страждав від проблем із зубами та втратив кілька ще у 20 років, тож вставна щелепа була дуже важливою. Цікаво, що протез спеціально створили так, щоб зберегти природну особливість Черчилля – він трохи шепелявив.

Британський прем'єр мав не один протез. Загалом їх могло бути до 4 штук. Один із протезів поховали разом із Черчиллем, ще один подарували музею Королівського коледжу хірургів у Лондоні. У підписі на стенді зазначено, що "добре підігнаний зубний протез був найважливішою фізичною та психологічною опорою" для Черчилля.

Це дозволило йому говорити ефективно, що є життєво необхідною якістю для будь-якого політика, особливо для того, чиї ораторські навички відіграли вирішальну роль у його успіху. Усе доросле життя Черчилля переслідував страх втратити здатність говорити,

– мовиться в описі до експоната.

Також на аукціоні за 14,5 тисячі доларів продали мікрофон, у який Черчилль оголосив про закінчення Другої світової війни.



Зубний протез британського премʼєр-міністра Вінстона Черчилля / The Cotswold Auction Company

Раніше на іншому аукціоні продали комплект кросівок Майкла Джордана. За даними аукціонного дому Sotheby’s, виграшна ставка на них сягнула 8 032 800 доларів. Це новий світовий рекорд для спортивних кросівок.