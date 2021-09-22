Натхненням для стрімера став герой "Володаря перснів" Урук-хай – орк, на основі обладунків якого була виготовлена броня OrcRun. У перших двох фільмах легендарного всесвіту цей герой пробігав у них довгі дистанції без зупинки.

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Благочинний забіг в обладунках орка

Не зважаючи на таке ускладнення як важкий одяг, стрімер показав хороший темп і подолав 10 кілометрів за 53 хвилини. Свій найшвидший кілометр він пробіг за 4 хвилини 47 секунд.

Протягом усього забігу він знімав себе на камеру, тримаючи її на витягнутій руці, що також дещо ускладнило завдання. Глядачі спостерігали за стрімером у прямому ефірі та робили внески. У результаті чоловікові вдалося зібрати навіть більше, ніж він очікував – 1626 канадських доларів (34 тисячі гривень). Ці гроші призначенні благочинній організації The Alex, яка надає медичну допомогу потребуючим по всій Канаді.



Кінець благодійного забігу OrcRun / Скриншот

Закінчивши забіг, OrcRun зізнався, що це було дуже важко для нього. Обладунки та маска заважали йому нормально дихати, а постійно витягнута рука жахливо боліла ледь не з самого початку.

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