Вдохновением для стримера стал герой "Властелина колец" Урук-хай – орк, на основе доспехов которого была изготовлена броня OrcRun. В первых двух фильмах легендарной вселенной этот герой пробегал в них длинные дистанции без остановки.

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Благотворительный забег в доспехах орка

Несмотря на такое осложнение как тяжелая одежда, стример показал хороший темп и преодолел 10 километров за 53 минуты. Свой самый быстрый километр он пробежал за 4 минуты 47 секунд.

В течение всего забега он снимал себя на камеру, держа ее на вытянутой руке, что тоже несколько усложнило задачу. Зрители наблюдали за стримером в прямом эфире и делали взносы. В результате мужчине удалось собрать даже больше, чем он ожидал – 1626 канадских долларов (34 тысячи гривен). Эти деньги предназначены благотворительной организации The Alex, которая оказывает медицинскую помощь нуждающимся по всей Канаде.



Конец благотворительного забега OrcRun / Скриншот

Закончив забег, OrcRun признался, что это было очень трудно для него. Доспехи и маска мешали ему нормально дышать, а постоянно вытянутая рука ужасно болела едва ли не с самого начала.

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