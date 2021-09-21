Он прославился благодаря роликам, в которых с невероятной скоростью поглощает большие объемы пищи – спагетти, наггетсы, пиццу, картофель, сладости и многое другое. Оказывается, людям невероятно интересен такой формат, ведь его ролики собирают миллионы просмотров.

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Невероятный челлендж

На этот раз Мэтт Стоуни поставил перед собой новую цель – съесть 6 килограммов стейков из мраморной говядины за 5 минут, чтобы установить мировой рекорд. В закупке и приготовлении мяса блогеру помогал товарищ – повар с ютуб-канала Goga Food Густаво Тост. Говядина Olive Fed Wagyu обошлась ему в 14 тысяч долларов (почти 374 тысяч гривен). Из этого мяса удалось приготовить 14 больших стейков рибай.

Таймер запустили, и Мэтт начал поглощать мясо с невероятной скоростью. Прежде чем проглотить, он жевал стейки всего несколько секунд, а после – запивал еду водой. За первую половину отведенного времени он съел 5 стейков, и еще 3 до конца отсчета.

Справиться с поставленной задачей ему не удалось, но Мэтт все равно съел 3,5 килограмма мраморной говядины за 5 минут. По его подсчетам, он съел стейков на 8 тысяч долларов (214 тысяч гривен) и 7700 калорий.

Мэтт Стоуни съел 3,5 килограмма стейков за 5 минут: смотрите видео



Это действительно поразило подписчиков Мэтта и других пользователей интернета. За неделю видео посмотрели почти 4 миллиона раз. Люди в комментариях были шокированы поступком парня:

"Мэтт – тот тип внука, о котором мечтает каждая бабушка, и тот тип друга, которого никто не хочет приглашать в гости";

"Удивительно, ты – мужчина, Стоуни!";

"Невероятно, как он мог съесть столько за 5 минут. Этот человек – зверь";

"Японские стейки вагю действительно удивительные, но есть их так...";

"Это круто, молодец".

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