Він прославився завдяки роликам, у яких з неймовірною швидкістю поглинає великі об'єми їжі – спагеті, нагетси, піцу, картоплю, солодощі і багато іншого. Виявляється, людям неймовірно цікавий такий формат, адже його ролики збирають мільйони переглядів.

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Неймовірний челендж

Цього разу Метт Стоуні поставив перед собою нову мету – з'їсти 6 кілограмів стейків з мармурової яловичини за 5 хвилин, щоб встановити світовий рекорд. У закупівлі та готуванні м'яса блогеру допомагав товариш – кухар з ютуб-каналу Goga Food Густаво Тост. Яловичина Olive Fed Wagyu обійшлася йому в 14 тисяч доларів (майже 374 тисяч гривень). З цього м'яса вдалося приготувати 14 великих стейків рібай.

Таймер запустили, і Метт почав поглинати м'ясо з неймовірною швидкістю. Пред тим як ковтнути, він жував стейки всього кілька секунд, а після – запивав їжу водою. За першу половину відведеного часу він з'їв 5 стейків, і ще 3 до кінця відліку.

Тож впоратися із поставленим завданням йому не вдалося, але Метт все одно з'їв 3,5 кілограма мармурової яловичини за 5 хвилин. За його підрахунками, він з'їв стейків на 8 тисяч доларів (214 тисяч гривень) та 7700 калорій.

Метт Стоуні з'їв 3,5 кілограма стейків за 5 хвилин: дивіться відео



Це справді вразило підписників Метта та інших користувачів інтернету. За тиждень відео подивилися майже 4 мільйони разів. Люди в коментарях були шоковані вчинком хлопця:

"Метт – той тип онука, про якого мріє кожна бабуся, і той тип друга, якого ніхто не хоче запрошувати в гості";

"Дивовижно! Ти – чоловік, Стоуні!";

"Неймовірно, як він міг з'їсти стільки за 5 хвилин. Ця людина – звір";

"Японські стейки вагю й справді дивовижні, але їсти їх у такий спосіб...";

"Це круто, молодець".

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