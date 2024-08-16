Відповідне відео опублікували у тіктоці.
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На оприлюднених кадрах видно, як дівчина готується скуштувати вечерю. Але для цього вона має самостійно обсмажити креветки. Щоправда, в одного з представників ракоподібних були на це інші плани.
У відео видно, як дівчина бере креветку і кидає її у розпечену олію, але та бореться за життя та намагається втекти. Це не аби як налякало відвідувачку закладу. Але вона й уявити не могла, що ж буде далі.
В один момент креветка вчепилася в її руку та завдала їй нестерпного болю. Дівчина на відео почала кричати та кликати на допомогу. За мить поруч з нею вже був працівник закладу, який боровся з креветкою.
На дівчину у Китаї напала креветка під час вечері: дивіться відео
Люди у коментарях були шоковані тим, що відбувалося. Ось, що вони написали у коментарях:
- "Перед смертю помстився за всіх".
- "А як все весело починалося".
- "До біса, що це за креветки були. Вона трималася за життя до останнього".