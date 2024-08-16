Відповідне відео опублікували у тіктоці.

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На оприлюднених кадрах видно, як дівчина готується скуштувати вечерю. Але для цього вона має самостійно обсмажити креветки. Щоправда, в одного з представників ракоподібних були на це інші плани.

У відео видно, як дівчина бере креветку і кидає її у розпечену олію, але та бореться за життя та намагається втекти. Це не аби як налякало відвідувачку закладу. Але вона й уявити не могла, що ж буде далі.

В один момент креветка вчепилася в її руку та завдала їй нестерпного болю. Дівчина на відео почала кричати та кликати на допомогу. За мить поруч з нею вже був працівник закладу, який боровся з креветкою.

На дівчину у Китаї напала креветка під час вечері: дивіться відео

Люди у коментарях були шоковані тим, що відбувалося. Ось, що вони написали у коментарях: