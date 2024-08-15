Раніше відомий інфлюенсер Кодам Пранай Кумар опублікував на своєму каналі в YouTube відео, на якому він їсть карі, приготоване з павича.

Дивіться також Сім'я знайшла у будинку приховану кімнату: які "скарби" там були

Правоохоронці серйозно взялися за цю справу і навіть вилучили зразки страви. Вони відправили їх у судово-медичну лабораторію для точного визначення виду м'яса.

Зараз він перебуває у в'язниці під вартою терміном на 14 днів згідно із Законом про захист дикої природи, і тепер суд має вирішити, чи залишиться він під вартою, чи вийде під заставу,

– сказав суперінтендант поліції Ахіл Махаджан.

Що про це каже сам ютубер

Ютубер, на каналі якого 277 000 підписників, відкинув звинувачення і заявив, що страву насправді було приготовлено з курки.

Відео, яке тепер видалено з каналу Праная Кумара, називалося "Традиційний рецепт карі з павичем" і, вочевидь, демонструвало покрокове керівництво з приготування страви. Однак відео викликало негативну реакцію в соціальних мережах.

Наразі поліція розслідує, як відеоблогеру вдалося дістати павича для приготування каррі.