Цією історією поділилась одна з їхніх родичок на платформі Reddit.

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Вона розповіла, що її рідні купили старий будинок. Чоловік та дружина хотіли зробити там ремонт та продати його дорожче. Однак одного дня вони помітили дещо дивне.

Якось, коли вони вийшли на вулицю, то помітили дивну річ: між вікнами у спальні на другому поверсі було ще одне вікно. Оскільки дверей, які б туди вели, так і не знайшли, вони зробили логічний висновок, що ця кімната прихована,

– розповіла авторка історії.

Для того, щоб з'ясувати правду, власники помешкання поставили драбину до таємничого вікна й відкрили його ззовні. По інший бік була ще одна спальня, заповнена шубами, творами мистецтва, прикрасами та іншими антикварними речами.

"Вхідні двері були забиті дошками і заштукатурені, саме тому ніхто не помічав, що за стіною є ще якесь приміщення. Донька попередніх господарів була приблизно мого віку, і я час від часу бачила, як вона носила шуби в школу", – додала користувачка Reddit.

У коментарях розгорнулась ціла дискусія. Люди почали ділитися схожими історіями: