Ранее известный инфлюенсер Кодам Пранай Кумар опубликовал на своем канале в YouTube видео, на котором он ест карри, приготовленное из павлина.

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Правоохранители серьезно взялись за это дело и даже изъяли образцы блюда. Они отправили их в судебно-медицинскую лабораторию для точного определения вида мяса.

Сейчас он находится в тюрьме под стражей сроком на 14 дней согласно Закону о защите дикой природы, и теперь суд должен решить, останется ли он под стражей, или выйдет под залог,

– сказал суперинтендант полиции Ахил Махаджан.

Что об этом говорит сам ютубер

Ютубер, на канале которого 277 000 подписчиков, отверг обвинения и заявил, что блюдо на самом деле было приготовлено из курицы.

Видео, которое теперь удалено с канала Праная Кумара, называлось "Традиционный рецепт карри с павлином" и, очевидно, демонстрировало пошаговое руководство по приготовлению блюда. Однако видео вызвало негативную реакцию в социальных сетях.

Сейчас полиция расследует, как видеоблогеру удалось достать павлина для приготовления карри.