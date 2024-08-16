Соответствующее видео опубликовали в тиктоке.
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На обнародованных кадрах видно, как девушка готовится попробовать ужин. Но для этого она должна самостоятельно обжарить креветки. Правда, у одного из представителей ракообразных были на это другие планы.
В видео видно, как девушка берет креветку и бросает ее в раскаленное масло, но та борется за жизнь и пытается убежать. Это не абы как напугало посетительницу заведения. Но она и представить не могла, что же будет дальше.
В один момент креветка вцепилась в ее руку и нанесла ей невыносимую боль. Девушка на видео начала кричать и звать на помощь. Через мгновение рядом с ней уже был работник заведения, который боролся с креветкой.
На девушку в Китае напала креветка во время ужина: смотрите видео
Люди в комментариях были шокированы тем, что происходило. Вот, что они написали в комментариях:
- "Перед смертью отомстил за всех".
- "А как все весело начиналось".
- "К черту, что это за креветки были. Она держалась за жизнь до последнего".