Соответствующее видео опубликовали в тиктоке.

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На обнародованных кадрах видно, как девушка готовится попробовать ужин. Но для этого она должна самостоятельно обжарить креветки. Правда, у одного из представителей ракообразных были на это другие планы.

В видео видно, как девушка берет креветку и бросает ее в раскаленное масло, но та борется за жизнь и пытается убежать. Это не абы как напугало посетительницу заведения. Но она и представить не могла, что же будет дальше.

В один момент креветка вцепилась в ее руку и нанесла ей невыносимую боль. Девушка на видео начала кричать и звать на помощь. Через мгновение рядом с ней уже был работник заведения, который боролся с креветкой.

На девушку в Китае напала креветка во время ужина: смотрите видео

Люди в комментариях были шокированы тем, что происходило. Вот, что они написали в комментариях: