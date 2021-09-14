Дуа Ліпа – популярна співачка і автор пісень, яка очолює попчарти по всьому світу. 13 вересня артистка опублікувала новий офіційний відеокліп на пісню Levitating, що увійшла до другого альбому Дуа Ліпи Future Nostalgia, реліз якої відбувся у березні 2020 року.

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В новому кліпі співачка стала персонажем в стилі аніме, натхненним "Сейлор Мун". Відео починається з кадру Місяця, перед яким пролітає Дуа Ліпа в аніме-образі на рожевому кабріолеті. Згодом можна побачити, як співачка виступає перед натовпом на зоряному тлі.

Для виробництва музичного аніме-кліпу команда співачки залучила японську студію NOSTALOOK, яка спеціалізується на ретро-аніме-відео. Через весь ролик можна прослідити данину поваги аніме-серіалам 80-х і 90-х років.

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