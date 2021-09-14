Дуа Липа – популярная певица и автор песен, которая возглавляет поп-чарты по всему миру. 13 сентября артистка опубликовала новый официальный видео-клип на песню Levitating, что вошла во второй альбом Дуа Лепи Future Nostalgia, релиз которой состоялся в марте 2020 года.

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В новом клипе певица стала персонажем в стиле аниме, вдохновленным "Сейлор Мун". Видео начинается с кадра Луны, перед которым пролетает Дуа Липа в аниме-образе на розовом кабриолете. Впоследствии можно увидеть, как певица выступает перед толпой на звездном фоне.

Для производства музыкального аниме-клипа команда певицы привлекла японскую студию NOSTALOOK, которая специализируется на ретро-аниме-видео. Через весь ролик можно проследить дань уважения аниме-сериалам 80-х и 90-х годов.

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