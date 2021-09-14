В этом году самую большую волну непонимания и насмешек вызвал выход Ким Кардашян, которая появилась на балу в наряде от Balenciaga – светская львица была полностью одета в черное. Закрытым было даже лицо звезды.

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Не менее эпатажными образами удивили и другие знаменитости – Фрэнк Оушен появился с зеленым младенцем на руках, A$AP Rocky прошелся по красной дорожке, закутанный в клетчатый плед, а рэпер Lil Nas X – в роскошной накидке, под которой скрывались золотые доспехи.

Конечно, сеть мгновенно отреагировала на креатив звезд и их дизайнеров, а мемы заполнили интернет. Развлечения 24 выбрали для вас самые смешные из них – приятного просмотра и хорошего настроения.

"Я и моя неуверенность"

"Ким Кардашян одета как дементор из "Гарри Поттера""

"Найдите отличия"

"Как это развидеть?"

"Что пришло мне в голову, когда я увидела это"

"Прибытие Ким Кардашян"

"Я не могу быть единственной, кто об этом думает"

"Фрэнк Оушен украл одного из детей Шрека"

"Фрэнк Оушен принес Кенди Мьюс на Met Gala"

"A$AP Rocky выглядит как тарелка c хлопьями"

"Я, когда чувствую прохладный ветерок на улице"



Фото из инстаграма mytherapistsays

"Lil Nas X выглядит как C-3PO"

"Все говорят, что наряд Lil Nas X на Met Gala выглядит как C-3PO, но, честно говоря, я вижу Голдара от Mighty Morphin Power Rangers"

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