В этом году самую большую волну непонимания и насмешек вызвал выход Ким Кардашян, которая появилась на балу в наряде от Balenciaga – светская львица была полностью одета в черное. Закрытым было даже лицо звезды.
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Не менее эпатажными образами удивили и другие знаменитости – Фрэнк Оушен появился с зеленым младенцем на руках, A$AP Rocky прошелся по красной дорожке, закутанный в клетчатый плед, а рэпер Lil Nas X – в роскошной накидке, под которой скрывались золотые доспехи.
Конечно, сеть мгновенно отреагировала на креатив звезд и их дизайнеров, а мемы заполнили интернет. Развлечения 24 выбрали для вас самые смешные из них – приятного просмотра и хорошего настроения.
"Я и моя неуверенность"
"Ким Кардашян одета как дементор из "Гарри Поттера""
"Найдите отличия"
"Как это развидеть?"
"Что пришло мне в голову, когда я увидела это"
"Прибытие Ким Кардашян"
"Я не могу быть единственной, кто об этом думает"
"Фрэнк Оушен украл одного из детей Шрека"
"Фрэнк Оушен принес Кенди Мьюс на Met Gala"
"A$AP Rocky выглядит как тарелка c хлопьями"
"Я, когда чувствую прохладный ветерок на улице"
Фото из инстаграма mytherapistsays
"Lil Nas X выглядит как C-3PO"
"Все говорят, что наряд Lil Nas X на Met Gala выглядит как C-3PO, но, честно говоря, я вижу Голдара от Mighty Morphin Power Rangers"
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