Этот вопрос задал себе венгерский цифровой художник под псевдонимом PixelFaker, и решил не просто представить подобные дуэты, но и проиллюстрировать их. Он начал создавать забавные коллажи, сочетая в них, казалось бы, совсем несовместимых героев и сцены фильмов – например, Рапунцель и Человека-Паука или Джокера и персонажей "Истории игрушек".
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