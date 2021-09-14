Этот вопрос задал себе венгерский цифровой художник под псевдонимом PixelFaker, и решил не просто представить подобные дуэты, но и проиллюстрировать их. Он начал создавать забавные коллажи, сочетая в них, казалось бы, совсем несовместимых героев и сцены фильмов – например, Рапунцель и Человека-Паука или Джокера и персонажей "Истории игрушек".

Это интересно Искусство быть свободным: история джокера – самой загадочной и противоречивой карты в колоде

#1

PixelFaker

#2

PixelFaker

#3

PixelFaker

#4

PixelFaker

#5

PixelFaker

#6

PixelFaker

#7

PixelFaker

#8

PixelFaker

#9

PixelFaker

#10

PixelFaker

Обратите внимание Перед Хэллоуином: компания заплатит 1300 долларов за просмотр 13 самых страшных фильмов ужасов

#11

PixelFaker

#12

PixelFaker

#13

PixelFaker

#14

PixelFaker

#15

PixelFaker

#16

PixelFaker

#17

PixelFaker

#18

PixelFaker

#19

PixelFaker

#20

PixelFaker

Смотрите также С помощью DeepFake: Том Харди стал Джеймсом Бондом вместо Дэниела Крейга