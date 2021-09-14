Це питання поставив собі угорський цифровий художник під псевдонімом PixelFaker, і вирішив не просто уявити подібні дуети, а й проілюструвати їх. Він почав створювати кумедні колажі, поєднуючи в них, здавалося б, зовсім непоєднуваних героїв та сцени фільмів – наприклад, Рапунцель та Людину-Павука або ж Джокера і персонажів "Історії іграшок".

Це цікаво Мистецтво бути вільним: історія джокера – найзагадковішої та найсуперечливішої карти в колоді

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