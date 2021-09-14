Цьогоріч найбільшу хвилю нерозуміння та глузування викликав вихід Кім Кардашян, яка з'явилася на балу у вбранні від Balenciaga – світська левиця була повністю одягнена в чорне. Закритим було навіть обличчя зірки.
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Не менш епатажними образами здивували й інші знаменитості – Френк Оушен з'явився із зеленим немовлям на руках, A$AP Rocky пройшовся червоним хідником, закутаний у картатий плед, а репер Lil Nas X – у розкішній накидці, під якою приховувалися золоті обладунки.
Звичайно, мережа миттєво відреагувала на креатив зірок та їхніх дизайнерів, а меми заполонили інтернет. Розваги 24 відібрали для вас найсмішніші з них, тож приємного перегляду і гарного настрою.
"Я і моя невпевненість"
"Кім Кардашян одягнена як дементор з "Гаррі Поттера""
"Знайдіть відмінності"
"Як це розбачити?"
"Що прийшло мені на думку, коли я побачила це"
"Прибуття Кім Кардашян"
"Я не можу бути єдиною, хто про це думає"
"Френк Оушен вкрав одного з дітей Шрека"
"Френк Оушен приніс Кенді М'юс на Met Gala"
"A$AP Rocky виглядає як тарілка з пластівцями"
"Я, коли відчуваю прохолодний вітерець на вулиці"
Фото з інстаграму mytherapistsays
"Lil Nas X виглядає як C-3PO"
"Усі кажуть, що вбрання Lil Nas X на Met Gala виглядає як C-3PO, але, чесно кажучи, я бачу Голдара від Mighty Morphin Power Rangers"
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