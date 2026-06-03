Саме такий дивовижний ланцюжок випадковостей, шалений збіг обставин сталися у житті 21-річного студента Стерлінга Наса, який вмить став відомим на всю планету. Раптова хвороба артиста змусила відомого диригента шукати допомоги серед глядачів у залі. Стерлінг опинився у потрібний час у потрібному місці. Відео з його виступом розлетілося в Instagram.

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Студент врятував грандіозне шоу з Джастіном Гурвіцом

Історія трапилася в Австралії й цілком могла б стати сюжетом якогось культового фільму. Перед початком концерту "La La Land in Concert" в австралійському Сиднеї оскароносний композитор і диригент Джастін Гурвіц звернувся до глядачів. Він пояснив, що головний клавішник раптово захворів і його потрібно замінити. Гурвіц запитав у глядачів, чи вміє хтось добре читати ноти з аркуша.

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Рятувати шоу викликався 21-річний студент Стерлінг Наса. Точніше його буквально виштовхав на сцену друг. Юнак вивчає політику та міжнародні відносини й підробляє репетитором гри на волинці. Судячи з його Instagram, він доволі творча особистість, бере участь у різних виставах та інших мистецьких заходах. Він не розгубився, зорієнтувався за дві хвилини інструктажу і сів за інструмент. Композитор Джастін Гурвіц пізніше поділився враженнями від гри хлопця.

Доки він не почав грати, я взагалі не уявляв, чим усе закінчиться. Я дуже нервував, але намагався просто довіритися моменту й отримати задоволення. Та щойно він заграв, я був просто вражений,

– каже Гурвіц.

Концерт пройшов ідеально, а Стерлінг навіть блискуче виконав сольну партію. Глядачі в залі зазначили, що музика звучала настільки цілісно, що ніхто б і не здогадався про екстрену заміну.

Стерлінг Наса зіграв на концерті разом з Джастіном Гурвіцом: дивіться відео

В Instagram Hurwitz Concerts також опублікували це відео й додали допис: "Яка ж дика ніч у Сіднеї!! @sterlingnasa прийшов на допомогу!".

Випадок навіть прокоментувала колишня викладачка хлопця Андреа ван ден Бол. Вона розповіла, що запрошувала Стерлінга брати участь у своїх складних мюзиклах, бо бачила, на що він здатен.

"Саме в такій зрілості та лідерстві, що служить людям, і полягає головна мета освіти. Це сміливість сказати "так" у доленосний момент. Це скромність прийти на допомогу просто тому, що ти потрібен людям, і ти віриш у свої сили їх не підвести. Неймовірно пишаюся тим, яким чоловіком ти став, Стерлінгу", – написала викладачка.

Реакція мережі на випадкового піаніста

Відео з тим, як випадковий глядач став частиною виступу з легендарним композитором облетіло весь світ, назбирало кілька мільйонів переглядів та тисячі здивованих коментарів. Ось що пишуть:

"Він заплатив за квиток на свій же концерт. Йому заплатили за роботу?";

"Це все одно, що запитати: "Хтось може пілотувати літак?", а він його справді приземлив";

"Це було насправді. Я знаю одну людину в оркестрі. Чудовий вихід із ситуації";

"Стривай, то що, хлопець, який грає на клавішних, захворів по дорозі на концерт?";

"Я був там у залі! Так, це було насправді! Він просто всіх зачарував!";

"Ця ситуація цілком реальна. Мені зателефонували опівночі й запитали, чи можу я сьогодні зіграти. Я граю, але це випробування не для людей зі слабкими нервами";

"Мені постійно сниться, що мій чоловік-музикант захворів, і мене змушують виступати замість нього... тільки от я не вмію грати з листа... і не вмію грати на гітарі";

"Я мрію про таку можливість".

Сам юний музикант також відмітився у коментарях. Він подякував усім за добрі та чудові слова і додав: "Шалені обставини створили складний, але дуже веселий досвід!".