Статую Трампа забрали з музею воскових фігур у Техасі: відвідувачі постійно її били

Статую колишнього президента США Дональда Трампа довелося забрати з Техаського музею воскових фігур. Відвідувачі постійно били, дряпали та намагалися всіляко її пошкодити.

Воскового експрезидента спершу перемістили у вестибюль – там завжди були присутні працівники музею та інші відвідувачі. Проте це не допомогло, і фігуру продовжували нівечити. Тому наразі статую Трампа забрали у сховище, далі від людських очей і рук.

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У музеї розповіли, що з фігурами у "президентській секції" завжди були проблеми.

Джордж Буш, Обама чи Трамп – усіх їх били. Обамі 6 разів відбивали вуха, а Бушу якось відбили носа,

– поділився директор музею Клей Стюарт.

Попри це, фігура Трампа страждала найбільше. Кількість нападів значно збільшилася під час виборчої кампанії 2020 року. Статую доводилося регулярно реставрувати та підфарбовувати.



Статуя Дональда Трампа у музеї воскових фігур / Фото USA Today

Поки що невідомо, коли керівництво музею зможе повернути воскового Трампа на місце. Директор жартує, що вони зроблять це тоді, коли отримають воскову фігуру нинішнього президента США Джо Байдена.