Статую Трампа забрали из музея восковых фигур в Техасе: посетители постоянно ее били
Статую бывшего президента США Дональда Трампа пришлось забрать из Техасского музея восковых фигур. Посетители постоянно били, царапали и пытались всячески ее повредить.
Источник:Fox News
Воскового экс-президента сначала переместили в вестибюль – там всегда присутствовали работники музея и другие посетители. Однако это не помогло, и фигуру продолжали бить. Поэтому сейчас статую Трампа забрали в хранилище, подальше от глаз и рук.
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В музее рассказали, что с фигурами в "президентской секции" всегда были проблемы.
Джордж Буш, Обама или Трамп – всех их били. Обаме 6 раз отбивали уши, а Бушу как-то отбили нос,
– поделился директор музея Клей Стюарт.
Несмотря на это, фигура Трампа пострадала больше всего. Количество нападений значительно увеличилось во время избирательной кампании 2020 года. Статую приходилось регулярно реставрировать и подкрашивать.
Статуя Дональда Трампа в музее восковых фигур / Фото USA Today
Пока неизвестно, когда руководство музея сможет вернуть воскового Трампа на место. Директор шутит, что они сделают это тогда, когда получат восковую фигуру нынешнего президента США Джо Байдена.
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