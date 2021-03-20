Статую бывшего президента США Дональда Трампа пришлось забрать из Техасского музея восковых фигур. Посетители постоянно били, царапали и пытались всячески ее повредить.

Воскового экс-президента сначала переместили в вестибюль – там всегда присутствовали работники музея и другие посетители. Однако это не помогло, и фигуру продолжали бить. Поэтому сейчас статую Трампа забрали в хранилище, подальше от глаз и рук.

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В музее рассказали, что с фигурами в "президентской секции" всегда были проблемы.

Джордж Буш, Обама или Трамп – всех их били. Обаме 6 раз отбивали уши, а Бушу как-то отбили нос,

– поделился директор музея Клей Стюарт.

Несмотря на это, фигура Трампа пострадала больше всего. Количество нападений значительно увеличилось во время избирательной кампании 2020 года. Статую приходилось регулярно реставрировать и подкрашивать.



Статуя Дональда Трампа в музее восковых фигур / Фото USA Today

Пока неизвестно, когда руководство музея сможет вернуть воскового Трампа на место. Директор шутит, что они сделают это тогда, когда получат восковую фигуру нынешнего президента США Джо Байдена.