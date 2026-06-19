Нещодавно 24 Канал розповідав вам про картину XIX століття, на якій зображена дівчина зі "смартфоном". Ця робота австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера під назвою "Очікувана" давно викликає бурхливі обговорення та суперечки. Насправді пояснення цьому загадковому предмету є і воно дуже просте, як і для всіх інших витворів мистецтва, на яких нібито зображені предмети з майбутнього.

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"Ноутбук" на давньогрецькому барельєфі

Любителі теорії змов помітили на надгробній плиті IV століття до нашої ери "ноутбук". Мова йде про барельєф під назвою "Надгробок знатної жінки зі служницею", яка зберігається в Музеї Гетті в США. На ньому зображено дівчину-служницю, яка тримає перед своєю господинею тонкий прямокутний предмет із відкидною кришкою. Збоку на цьому предметі чітко видно два круглих отвори, які користувачі інтернету одразу ж назвали "USB-портами", а сам предмет – "ноутбуком".



Старовинний надгробок з ноутбуком / Фото з соцмереж

Як пояснюють історики, це звичайна воскова табличка для письма (диптих), якою користувалися в античності. Отвори – це просто місця для скріплення стулок мотузкою, але візуально це дійсно чимось нагадує ультрабук.

"Спортивне взуття Nike" на картині XVII століття

На картині "Портрет Фредеріка Слюйскена", яка написана голландським художником Фердинандом Болем у 1650-х роках, користувачі розгледіли дивовижну деталь з майбутнього. Хлопчик вбраний за тогочасною модою, але на його лівому черевику чітко видно білий фірмовий логотип (знамениту галочку) спортивного бренду Nike.



Старовинна картина з кросівками Nike / Фото з соцмереж

Співробітники Національної галереї в Лондоні, де висить картина, навіть жартували, що цей хлопчик – мандрівник у часі. Насправді це всього лише біла стрічка або розріз на шкіряному взутті, який допомагав фіксувати черевик на нозі.

Астронавт на фасаді старовинного собору

А ось тут астронавта ми у лапки не беремо, бо це дійсно він. У це важко повірити, але на різьбленому фасаді старовинного собору в Іспанії, в місті Саламанка (побудованого між XVI та XVIII століттями) серед традиційних святих і демонів чітко видно фігуру людини у скафандрі. Чоловік зображений у товстих черевиках, шоломі та з трубками системи життєзабезпечення на спині. Цей астронавт довгі роки був головним аргументом прихильників теорій про прибульців та подорожі у часі.



Астронавт на фасаді старовинного собору / Фото з соцмереж

Насправді це не пророцтво і не містика, а класичний жарт реставраторів. Під час великої реставрації собору у 1992 році майстер Херонімо Гарсія вирішив додати до старовинного фасаду сучасний символ XX століття (космічну епоху), що є давньою традицією серед іспанських реставраторів – залишати "привіт" із того року, коли проводився ремонт.