Нещодавно стало відомо, що з Центру Помпіду-Мец, який є філією відомого Музею Помпіду в Парижі, вкрали знаменитий банан художника Мауріціо Каттелана, пише France 24. Це той самий банан, що був прикріплений скотчем до стіни. Мабуть, хтось зголоднів. Це наштовхнуло 24 Канал зібрати для вас найдивніші та іноді найбожевільніші предмети мистецтва, які створювали митці у різні роки в різних кінцях планети.

Дивіться також У цей музей можна потрапити лише через занурення у воду: що цікавого ховається на дні океану

Найдивніші артоб'єкти та перформанси у світі

Митці у своїх творчих поривах іноді можуть вийти далеко за рамки звичного багатьом світосприйняття й створити щось справді дивне та божевільне. Чого варті лише перформанси Марини Абрамович. Але ця сербська перформерка далеко не єдина, кому вдалося збурити весь світ. Ми зібрали ще кілька епатажних та відверто шокуючих витворів мистецтва. Від деяких з них волосся стає дибки.

У 1961 році італійський художник П'єро Мандзоні створив свій найвідоміший концептуальний витвір – "Лайно художника" (Merda d’Artista). Він закатав у 90 бляшанок по 30 грамів власних екскрементів і продавав їх за ціною золота. Таким чином митець хотів висміяти комерціалізацію мистецтва. Деякі люди припускали, що всередині банок може бути гіпс, але відкривати їх ніхто не ризикував. На аукціонах вартість однієї бляшанки сягала 275 тисяч євро.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Консерва з лайном П'єро Мандзоні / Фото з соцмереж

Американський художник Роберт Раушенберг у 1953 році створив один із найсенсаційніших концептуальних витворів – "Стертий малюнок де Кунінга". Митець хотів перевірити, чи можна створити новий артоб'єкт виключно шляхом знищення. Він попросив відомого художника Віллема де Кунінга дати йому свій малюнок для… знищення. У результаті Раушенберг повністю витер зображення, залишивши лише чистий аркуш із ледве помітними слідами олівця. Разом із художником Джаспером Джонсом вони оформили цей порожній папір у рамку, створивши культовий та революційний шедевр авангарду. До речі, це нагадало, як роботу Бенксі продали на аукціоні за шалені гроші й за мить вона самознищилася.



Робота Роберта Раушенберга / Фото з соцмереж

Британський митець Марк Квінн у 1991 році створив свій перший епатажний автопортрет під назвою Self. Скульптура є зліпком голови художника, яка була виготовлена із майже 5,7 літра його власної замороженої крові, яку він збирав упродовж кількох місяців. Цей незвичайний артоб'єкт постійно зберігався у спеціальній холодильній установці, щоб підтримувати форму. Робота одразу викликала гучні дискусії та суперечки у суспільстві через свою моторошність, сенсаційність та використання біологічного матеріалу в мистецтві.



Голова з крові Марка Квінна / Фото з соцмереж

Китайський художник-активіст Ай Вейвей, одну з робіт якого можна було нещодавно побачити у Києві, у 1995 році створив резонансний фотопроєкт "Упускаючи урну династії Хань". Робота складається з трьох знімків, на яких митець тримає, потім упускає та розбиває давню вазу, якій було близько двох тисяч років.



Ай Вейвей зі старовинною урною / Фото Ai Weiwei

Цей перфоманс викликав публічне обурення через знищення культурної спадщини. Але автор каже, що зняв цей процес, щоб змусити суспільство переосмислити цінність традицій та минулого. Цей епатажний жест також став гострою критикою влади Китаю та подій Культурної революції, під час якої масово знищувалися історичні артефакти.