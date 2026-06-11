У мюнхенському музеї "Нова пінакотека" зберігається картина, яка дивує людей зі всього світу. Картині близько 160 років і вона має одну сучасну деталь, пише Express.

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Картина XIX століття спантеличила світ сучасною деталлю

Мова йде про роботу австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера під назвою "Очікувана". На ній зображено дівчину, яка йде стежкою й з цікавістю заглядає у предмет у своїх руках. На передньому плані картини намальований хлопець, що з квіткою ховається у кущах.

Картина мальовнича та доволі реалістична. Настільки, що предмет в руках дівчини нагадує смартфон. Вже не перший рік цю картину обговорюють в мережі й кожен рік спалахують нові дискусії щодо цього феномена. Дехто з користувачів мережі навіть почав казати про існування подорожей у часі.

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Картина Фердинанда Георга Вальдмюллера XIX століття / Фото Hajotthu

У 2017 році колишній урядовець із Глазго Пітер Рассел звернув увагу на цю схожість і розповів журналістам, що мова йде не стільки про подорожі у часі, скільки про сприйняття людей у різні часи.

Найбільше мене вражає те, наскільки зміни в технологіях змінили сприйняття цієї картини. У 1850 чи 1860 році кожен глядач одразу впізнав би в цьому предметі молитовник або псалтир. Сьогодні ніхто не може не помітити схожості зі сценою, де дівчина-підліток заглиблена у соціальні мережі на своєму смартфоні,

– каже він.

Що кажуть мистецтвознавці та історики

Експерти пояснюють це дуже просто: дівчина дійсно тримає в руках звичайну маленьку книгу (молитовник), які були дуже поширені в той час. Хоча, на перший погляд, спосіб, у який вона тримає предмет великими пальцями, справді нагадує сучасний гаджет, це лише гра нашого сприйняття, налаштованого на технології XXI століття.

До речі, це не перший подібний випадок. У 2016 році Тім Кук, керівник Apple, жартував, що помітив iPhone на картині, якій понад 350 років. Проте, як і в ситуації з Вальдмюллером, жодних реальних доказів "гостей з майбутнього" у живописі не існує.

Чоловік стверджує, що побував у 6000 році

Скажіть, що подорожей у часі не існує, чоловіку, який каже, що полетів на 4 тисячоліття вперед. Він буде сміятися. Правда поки що сміються з нього. Зовсім нещодавно 24 Канал розповідав про чоловіка, який стверджує, що мандрує часом. Нібито чоловік побував у 6000 році й навіть показав фото міста. Нічого, що фото розмите і на ньому нічого неможливо розгледіти.

Чоловік каже, що людство буде жити мирно під наглядом доброго штучного інтелекту, матиме потужні технології та зробить важливі відкриття у медицині.