У мережі віруситься історія з чоловіком, який називає себе "мандрівником у часі". Він нібито побував у 6000 році та розповів, яким буде людство, пише Express. На відео чоловік у синій куртці Columbia розповідає свою неймовірну історію, але обличчя його приховане, а голос змінений.

Дивіться також Революція робототехніки: учені створили штучні очі, що мають ключову особливість людських

Яким буде людство у 6000 році: версія "мандрівника у часі"

За словами чоловіка, у 1990-х роках він брав участь у секретній програмі з переміщення людей крізь час. З самого початку дивне відео з'явилося на ютуб-каналі ApexTV, що спеціалізується на паранормальних явищах та роликах про подорожі часом. На записі таємничий інсайдер зустрічається з репортером у невідомому місці, щоб розкрити секретні технології майбутнього.

Чоловік каже, що через кілька тисячоліть на людство чекають прориви в медицині, технологіях та управлінні, що зробить наше сучасне життя примітивнішим. Людство нібито існуватиме мирно під доброзичливим керівництвом штучного інтелекту. Крім того, він стверджує, що подорожі у часі стануть загальновизнаним фактом уже до 2028 року, тож чекати на перевірку його слів залишилося зовсім недовго.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

На відео "мандрівник у часі" навіть показав міське фото як доказ того, що він нібито побував у 6000 році. Але прикол в тому, що саме фото сильно розмите й на ньому практично нічого не можна розгледіти. Правда наш герой запевняє, що це нормальний побічний ефект.



Чоловік показав фото з майбутнього / Скрин відео

У процесі подорожі в часі зображення зазвичай спотворюються, як і багато інших речей. Я знаю, що багатьом із вас буде надзвичайно важко повірити в мою історію, і я не звинувачую вас. Якби я сам дивився на когось, хто стверджує те саме, я б, швидше за все, теж не повірив,

– каже він.

Чоловік додав, що зовсім не хоче когось обманювати, а просто має ціль донести послання про майбутнє до людства і про те, куди рухається світ.

Я бачив, як змінився світ і які з'явилися технології. У вас би мізки закипіли, якби ви тільки знали, які технології існують у 6000 році,

– запевняє він.

Потім "мандрівник" навіть розплакався, коли зізнався, що йому довелося залишити у майбутньому близького друга, який уже ніколи не зможе повернутися назад. Але він радий, що близька людина знаходиться у гарному місці.

Що саме цікаве, це відео вже з’являлося в мережі кілька років тому, але тоді не було такого ажіотажу, як зараз. Кілька провідних американських та європейських медіа знову заговорили про загадкового "мандрівника у часі". Можливо, це якийсь знак?

Чоловік побував у 6000 році: дивіться відео

Як реагує мережа на мандрівника у часі?

Це очевидно, що користувачі мережі розділилися на кілька груп. Хтось вважає цього чоловіка божевільним, хтось вірить, що мандрівники у часі існують, хтось хотів би також побувати у майбутньому, а деякі люди навпаки радіють, що не доживуть до тих часів. Ось що пишуть:

"Якщо те, що я прочитав, правда, то я радий, що мене там не буде!";

"Бренд Columbia, як і раніше, залишається популярним";

"Та це зрозуміло, що фейк";

"Якийсь божевільний, який дорвався до інтернету";

"Коли дивишся на технології, що розвивалися протягом останніх 50 років, починаєш вірити, що майже все може статися, включаючи подорожі в часі";

"6000 років у майбутнє, і попри те, що ми можемо відправити цілу людину зі збереженням її вигляду, фотографії все одно виходять спотвореними та зернистими?";

"Оце насмішив".

Чи дійсно реально подорожувати у часі?

Ви можете одразу вирішити, що самопроголошений мандрівник у часі трохи божевільний, але дізнаймося, що про це каже наука. А сучасна наука визнає подорожі в часі лише частково – завдяки теоріям відносності Ейнштейна, пише 24 Канал. Згідно з ними, час є відносним і здатний сповільнюватися під впливом високих швидкостей або потужної гравітації. Технічно це нібито дозволяє мікроскопічні "подорожі" в майбутнє. Цей ефект є цілком реальним: його на собі відчувають астронавти в космосі (вони старіють трохи повільніше) та обов'язково враховують інженери для точної роботи GPS-супутників.

Водночас повноцінні мандрівки вперед і назад у часі наразі залишаються у площині фантастики. Усі інші космічні концепції – від гіпотетичних тунелів у просторі-часі (кротовин) до моделей із викривленням гравітаційних полів чи нескінченних циліндрів – є суто теоретичними спекуляціями.