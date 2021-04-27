У США зварили пиво з "огидним" смаком, щоб показати, як може виглядати майбутнє напою

Пивоварна компанія із США до Дня Землі випустила спеціальне пиво. Цим самим показала, яким може бути пиво на смак, якщо зміна клімату продовжиться.

New Belgium – пивоварна компанія із Колорадо. Нещодавно вона оголосила про свої плани по досягненню нульових викидів до 2030 року. Fat Tire – "перше сертифіковане вуглецево-нейтральне пиво" компанії – це означає, що воно практично не шкодить навколишньому середовищу.

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Torched Earth Ale (Випалена земля) – це постапокаліптичний родич Fat Tire. Його творці у пресрелізі повідомляють, що воно зварене із забрудненої димом води, стійких до посухи зерен (просо і гречка), найвисушенішого і бездушного екстракту хмелю і бур'янів, — точніше, кульбаб.

Через це пиво має грубий і несвіжий післясмак та викликає почуття відрази, жаху і печалі.

У цього пива такий смак, якби ви залишили склянку елю на вечірці, а ваші друзі використовували його як попільничку,

– діляться враженнями дегустатори.



Torched Earth Ale – пиво, яке викликає почуття відрази, жаху і печалі / Фото PorchDrinking

Таким чином пивовари з New Belgium Brewing привертають увагу до проблем екології. Зробивши Torched Earth, вони намагалися показати, яким буде пиво через 50 років, коли через потепління не залишиться нормального хмелю і солоду. В справу від безвиході підуть інгредієнти, які будуть доступні в зруйнованому кліматом майбутньому.

Як компанія середнього розміру, New Belgium може мати лише середній вплив. Нам також потрібно, щоб більше великих компаній теж взяли у цьому участь,

– сказав генеральний директор New Belgium Стів Фешхаймер.



У США зварили пиво з "огидним" смаком / Фото PorchDrinking

Через 50 років всі ми будемо пити таке пиво, "з приголомшливими нотами лісової пожежі і скунса", якщо взагалі доживемо,

– вважають пивовари.