У США зварили пиво з "огидним" смаком, щоб показати, як може виглядати майбутнє напою

Джерело:New Belgium
Пивоварна компанія із США до Дня Землі випустила спеціальне пиво. Цим самим показала, яким може бути пиво на смак, якщо зміна клімату продовжиться.
New Belgium – пивоварна компанія із Колорадо. Нещодавно вона оголосила про свої плани по досягненню нульових викидів до 2030 року. Fat Tire – "перше сертифіковане вуглецево-нейтральне пиво" компанії – це означає, що воно практично не шкодить навколишньому середовищу.
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Torched Earth Ale (Випалена земля) – це постапокаліптичний родич Fat Tire. Його творці у пресрелізі повідомляють, що воно зварене із забрудненої димом води, стійких до посухи зерен (просо і гречка), найвисушенішого і бездушного екстракту хмелю і бур'янів, — точніше, кульбаб.
Через це пиво має грубий і несвіжий післясмак та викликає почуття відрази, жаху і печалі.
У цього пива такий смак, якби ви залишили склянку елю на вечірці, а ваші друзі використовували його як попільничку,
– діляться враженнями дегустатори.
Torched Earth Ale – пиво, яке викликає почуття відрази, жаху і печалі / Фото PorchDrinking
Таким чином пивовари з New Belgium Brewing привертають увагу до проблем екології. Зробивши Torched Earth, вони намагалися показати, яким буде пиво через 50 років, коли через потепління не залишиться нормального хмелю і солоду. В справу від безвиході підуть інгредієнти, які будуть доступні в зруйнованому кліматом майбутньому.
Як компанія середнього розміру, New Belgium може мати лише середній вплив. Нам також потрібно, щоб більше великих компаній теж взяли у цьому участь,
– сказав генеральний директор New Belgium Стів Фешхаймер.
У США зварили пиво з "огидним" смаком / Фото PorchDrinking
Через 50 років всі ми будемо пити таке пиво, "з приголомшливими нотами лісової пожежі і скунса", якщо взагалі доживемо,
– вважають пивовари.