Як жарт американець Джошуа Свейн зібрав у Facebook в груповому чаті з випадкових людей з ім'ям Джош. Так був запланований турнір за право називатися "головним Джошем".

У 2020 році американець Джошуа Свейн надіслав у фейсбук повідомлення багатьом людям з ім'ям Джош. Всі ці чоловіки були випадковими користувачами мережі.

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Повідомлення містило короткий текст "Ви, напевно, дивуєтеся, чому я зібрав вас усіх тут сьогодні". Пізніше один із Джошів відповів: "Тому що у всіх нас однакові імена?".

24.04.2021, 12:00, зустрінемося за цими координатами, (40.8223286, -96.7982002). Ми будемо боротися, хто б не переміг, збереже своє ім'я. Всі інші повинні змінити своє ім'я, у вас є рік на підготовку. Удачі,

– написав Джош Свейн іншим хлопцям на ім'я Джош.

Згодом виявилося, що координати, які Джошуа Свейн спочатку вибрав навмання "приземлилися на землі якогось власника ферми, який не погодився провести такий безглуздий Захід". Тож він обрав нові координати, 40.858689, -96.784136, які знаходяться в зеленій зоні Ейр Парк в Лінкольні, штат Небраска.

І битва почалася.

Сотні людей билися на "плавальних макаронах" – пінопластових трубках для плавання. Багато учасників прийшли в костюмах персонажів "Зоряних воєн", Marvel та інших популярних фільмів.

Переможцем став п'ятирічний хлопчик. Він отримав звання головного Джоша і картонну корону з "Бургер Кінга".

Оскільки захід був благодійним, організаторам вдалося зібрати 8,7 тисячі доларів. Зібрані кошти направлять в дитячий госпіталь міста Лінкольн, штат Небраска.