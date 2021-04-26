В качестве шутки американец Джошуа Свейн собрал в фейсбук в групповом чате случайных людей с именем Джош. Так был запланирован турнир за право называться "главным Джошем".

В 2020 году американец Джошуа Свейн прислал в фейсбук сообщение многим людям с именем Джош. Все эти мужчины были случайными пользователями сети.

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Сообщение содержало короткий текст "Вы, наверное, удивляетесь, почему я собрал вас всех здесь сегодня". Позже один из Джошей ответил: "Потому что у всех нас одинаковые имена?".

24.04.2021, 12:00, встретимся с этими координатами, (40.8223286, -96.7982002). Мы будем бороться, кто бы не победил, сохранит свое имя. Все остальные должны изменить свое имя, у вас есть год на подготовку. Удачи,

– написал Джош Свейн другим ребятам по имени Джош.

Впоследствии оказалось, что координаты, которые Джошуа Свейн сначала выбрал наугад "приземлились на земле какого-то владельца фермы, который не согласился провести такое бессмысленное мероприятие". Поэтому он выбрал новые координаты, 40.858689, -96.784136, которые находятся в зеленой зоне Эйр Парк в Линкольне, штат Небраска.

И битва началась.

Сотни людей сражались на "плавательных макаронах" – пенопластовых трубках для плавания. Многие участники пришли в костюмах персонажей "Звездных войн", Marvel и других популярных фильмов.

Победителем стал пятилетний мальчик. Он получил звание главного Джоша и картонную корону из "Бургер Кинга".

Поскольку мероприятие было благотворительным, организаторам удалось собрать 8,7 тысячи долларов. Собранные средства направят в детский госпиталь города Линкольн, штат Небраска.