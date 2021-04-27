Пивоваренная компания из США ко Дню Земли выпустила специальное пиво. Этим самым показала, каким может быть пиво на вкус, если изменение климата продолжится.

New Belgium – пивоваренная компания из Колорадо. Недавно она объявила о своих планах по достижению нулевых выбросов к 2030 году. Fat Tire – "первое сертифицированное углеродно-нейтральное пиво" компании – это означает, что оно практически не вредит окружающей среде.

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Torched Earth Ale (Выжженная земля) – это постапокалиптический родственник Fat Tire. Его создатели в пресс-релизе сообщают, что оно сварено из загрязненной дымом воды, устойчивых к засухе зерен (просо и гречка), самого высушенного и бездушного экстракта хмеля и сорняков, — точнее, одуванчиков.

Из-за этого у пива грубое и несвежее послевкусие и оно вызывает чувство отвращения, ужаса и печали.

У этого пива такой вкус, если бы вы оставили стакан эля на вечеринке, а ваши друзья использовали его как пепельницу,

– делятся впечатлениями дегустаторы.



Torched Earth Ale – пиво, которое вызывает чувство отвращения, ужаса и печали / Фото PorchDrinking

Таким образом пивовары из New Belgium Brewing привлекают внимание к проблемам экологии. Сделав Torched Earth, они пытались показать, каким будет пиво через 50 лет, когда из-за потепления не останется нормального хмеля и солода. В дело от безысходности пойдут ингредиенты, которые будут доступны в разрушенном климатом будущем.

Как компания среднего размера, New Belgium может иметь только среднее влияние. Нам также нужно, чтобы больше крупных компаний тоже приняли в этом участие,

– сказал генеральный директор New Belgium Стив Фешхаймер.



В США сварили пиво с "отвратительным" вкусом / Фото PorchDrinking

Через 50 лет все мы будем пить такое пиво, "с потрясающими нотами лесного пожара и скунса", если вообще доживем,

– считают пивовары.