В США сварили пиво с "отвратительным" вкусом, чтобы показать, как может выглядеть его будущее
Пивоваренная компания из США ко Дню Земли выпустила специальное пиво. Этим самым показала, каким может быть пиво на вкус, если изменение климата продолжится.
Источник:New Belgium
New Belgium – пивоваренная компания из Колорадо. Недавно она объявила о своих планах по достижению нулевых выбросов к 2030 году. Fat Tire – "первое сертифицированное углеродно-нейтральное пиво" компании – это означает, что оно практически не вредит окружающей среде.
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Torched Earth Ale (Выжженная земля) – это постапокалиптический родственник Fat Tire. Его создатели в пресс-релизе сообщают, что оно сварено из загрязненной дымом воды, устойчивых к засухе зерен (просо и гречка), самого высушенного и бездушного экстракта хмеля и сорняков, — точнее, одуванчиков.
Из-за этого у пива грубое и несвежее послевкусие и оно вызывает чувство отвращения, ужаса и печали.
У этого пива такой вкус, если бы вы оставили стакан эля на вечеринке, а ваши друзья использовали его как пепельницу,
– делятся впечатлениями дегустаторы.
Torched Earth Ale – пиво, которое вызывает чувство отвращения, ужаса и печали / Фото PorchDrinking
Таким образом пивовары из New Belgium Brewing привлекают внимание к проблемам экологии. Сделав Torched Earth, они пытались показать, каким будет пиво через 50 лет, когда из-за потепления не останется нормального хмеля и солода. В дело от безысходности пойдут ингредиенты, которые будут доступны в разрушенном климатом будущем.
Как компания среднего размера, New Belgium может иметь только среднее влияние. Нам также нужно, чтобы больше крупных компаний тоже приняли в этом участие,
– сказал генеральный директор New Belgium Стив Фешхаймер.
В США сварили пиво с "отвратительным" вкусом / Фото PorchDrinking
Через 50 лет все мы будем пить такое пиво, "с потрясающими нотами лесного пожара и скунса", если вообще доживем,
– считают пивовары.
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