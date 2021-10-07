У США знайшли покинуту колекцію автомобілів Porsche: цікаві фото

Просто неба посеред Каліфорнії виявили колекцію покинутих автомобілів Porsche 928 різних років випуску. Розкішні автівки стоять на загородженій території далеко не перший рік, за цей час вони встигли покритися великим шаром пилу, яскраві кольори вицвіли, а лак відшарувався.

Колекція нараховує 13 Porsche 928 від найперших 4,5-літрових автомобілів без спойлерів, випущених у 1970-х роках, до останніх 5-літрових S4, що вийшли у 1990-х.

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Покинуті Porsche 928 / Фото Стіва Роудса / Carscoops

Автівки належать другові власника цієї земельної ділянки. Він попросив залишити машини на зберігання, але згодом припинив приїжджати та з невідомих причин втратив інтерес до своєї колекції. Разом з тим, продавати автомобілі він не хоче. Схоже, що вони продовжать псуватися під каліфорнійським сонцем.



Автівки роками псуються під сонцем / Фото Стіва Роудса / Carscoops

Наразі їхній стан не є критичним. Завдяки сухому місцевому клімату та корпусам з оцинкованої сталі корозія не повинна була б прижитися. Однак, постраждати від тривалого невикористання могла електрика.



Колекція Porsche 928, покинута власником / Фото Стіва Роудса / Carscoops



Власник втратив інтерес до автомобілів, але продавати їх не хоче / Фото Стіва Роудса / Carscoops

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